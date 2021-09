Gobierno pide incorporar al Koki a la mesa de diálogo

Este martes, una sorpresiva petición sacudió a la mesa de diálogo que se lleva a cabo en México entre el gobierno y la oposición, cuando Jorge Rodríguez le sugirió a los participantes añadir al Koki como miembro pleno y como delegado ante la mesa social del diálogo. ¿Qué es la mesa social? Nadie sabe y no vamos a averiguar.

“Creo que todos ganaríamos si escuchamos lo que tiene que decir el Embajador Koki, un hombre que sabe muchos de nuestros secretos más profundos, él nos puede ayudar a descifrar cómo es qué Sascha tiene 18 meses embarazada”, dijo Rodríguez en la sede de la Asamblea Nacional. Y agregó: “Consideramos que este Poli-malandro-Diplomático está perfectamente capacitado para intimidar a los opositores, y de ñapa traerlo nos ayudaría a ubicarlo ¿Dónde es qué está ese muchacho? ¿En Cúcuta? Bueno, le pagamos el pasaje, el más caro, que viaje en primera clase si quiere, pero lo necesitamos, lo queremos aquí. Aquí no tiene que preocuparse por nada, él está seguro; no como en Venezuela, por supuesto, pero estará seguro. Además, quiero preguntarle dónde compró esa cadenita de oro que dice su nombre, porque hace rato que estoy buscando una así y no la consigo”, finalizó Rodríguez, mientras le mandaba un mensaje al Koki por WhatsApp para que le comprara unas catalinas colombianas.