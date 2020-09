Avión atrapado en Venezuela por suspensión de vuelos emigra por Cúcuta

CÚCUTA. El Boeing A1UDA S0S de la empresa Migration Airlines es una de las naves que —al igual que muchos venezolanos con planes de emigrar— está atrapada en el país por el continuo cierre de operaciones aéreas por parte del INAC. Sin embargo, hoy el avión se las ingenió para cruzar el puente Simón Bolívar hasta Cúcuta, desde donde pudo despegar libremente.

Antes de despegar de Cúcuta, la aeronave —quien no quiso revelar la identidad de su proveedor de gasolina— nos contó cómo hizo para cruzar la frontera: “Yo no pertenecía a las pistas de aterrizaje de Venezuela, mucho menos para estar estancado en Maiquetía. ¡Qué solazo! Yo tenía grandes planes de viajar, de llevar a muchas personas conmigo y ayudarlas a cumplir sus sueños. Eso era todo lo que quería; pero una vez más, el gobierno de ese país me presentó muchos obstáculos para ser verdaderamente feliz y cumplir mis metas. Así que boté los macundales que cargaba encima para irme lo más ligero posible. Idealmente hubiese volado hasta acá pero claro, eso no iba a ser posible. Me monté por cuánta autopista o carretera pude, hasta por carreteritas de tierra me metí. Iba dándole la cola a quien pudiera ayudar. Tuve que deshacerme de la poceta y de los asientos para no cansarme tanto pero eso no importó. Hasta que por fin, después de muchos intentos de asalto, secuestro y tener que usar gasolina iraní para dar ese último empujoncito, llegué al puente. ¡Qué felicidad sentí! Di un enorme respiro. Por fin, podré seguir hasta Bogotá; ahí en el aeropuerto de El Dorado me está esperando un amigo mío para arreglarme y poder salir desde ahí. Sé que aún me falta, pero por lo menos voy más tranquilo”, concluyó A1UDA S0S, quien luego recibió la noticia de que debe someterse a cuarentena por dos meses más.