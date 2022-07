Barcelona le manda el SUNDDE al Bayern para que le dejen fichar a Lewandowski

En una hazaña sin precedentes, el famoso equipo de fútbol de Cataluña, Barcelona Fútbol Club, demandó ante las instancias de la Superintendencia Nacional para la Defensa para los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE) al Bayern Munich por los costos del jugador Robert Lewandowski, para que su compra sea a precio justo y solidario con la economía del club azulgrana.

Roberto Fermín Pérez, intendente del SUNDDE, gestor del SAIME y presidente de una mesa de trabajo de cualquier consejo comunal donde se pueda robar presupuesto, comentó sobre su aventura en Munich y la fiscalización a un equipo tan grande como el Bayern: “Bueno, lo que te me viene siendo el equipo como tal del Bayern de Miunchi (sic) está incurriendo en una falta de tipo violatoria de la ley de precios justos socialistas, por lo cual le sale multa y remarcaje de precios a sus jugadores. ¿Cómo es posible que un jugador como Roberto Lewandowski cueste más de 50 millones de euros? La verdad es que ni idea, pero a mi me dieron un dinero y por eso este equipo debería venderle al Barcelona ese jugador y además deberían aceptar la oferta que hicieron por él por unos bolívares al cambio en pago móvil y la cesión de Umtiti o Sergi Roberto, no sé, cualquiera de esos jugadores ahí que ya no ponen de titular”, sentenció Fermin mientras le fiscalizaba la cerveza a un señor que iba pasando por el Allianz Arena.