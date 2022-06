Elecciones en Colombia hacen que venezolano se debata entre emigrar o emigrar

El próximo domingo se llevará a cabo en Colombia la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de ese país, en la que se medirán los candidatos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández por el derecho a ocupar el Palacio de Nariño. El venezolano Julián Romero, residenciado en Bogotá, observa atentamente los acontecimientos y desde ya baraja las siguientes opciones, dependiendo de los resultados finales: emigrar o emigrar.

“¡Hasta cuándo, Dios mío! Si no es un país, es otro. Hace un mes llegué de Perú, y al parecer no duraré un mes más aquí, necesito un lugar para vivir que no me genere más traumas” aseguró Romero, mientras se comía la que llamó “su última bandeja paisa”: “No entiendo esta vocación de los países latinoamericanos de querer meterse un tiro en el pie en cada elección. Dios mío bendito, yo no quiero saber más de política; ¡no entendía la de Venezuela ni viviendo allá! Lo único que sé de Venezuela es que ahora les dio a los políticos por lanzarse sillas manaplas; dime tú cómo puede eso interesarle a alguien que lo que quiere es trabajar y poder ahorrar pa’ echar pa’lante. Ahora esto de este domingo. No necesito más información, por favor, Noruega, acéptame, hago unas arepas divinas”, finalizó Romero mientras consideraba pedir asilo en Marte.