PASIÓN VINOTINTO: Venezolanos celebran con orgullo que la selección no recibió más de 3 goles

Este fin de semana comenzaron las acciones de la Copa América 2021, en cuya inauguración una selección de Venezuela ensamblada de emergencia —por culpa del coronavirus— se enfrentó al equipo de Brasil. Luego de un intenso partido lleno de patadas, gritos de angustia y lágrimas, la fanaticada Vinotinto celebró por todo lo alto que solo perdieron contra 3 goles y no 7.

Roberto Arana, fiel seguidor del fútbol venezolano —al que el deporte le ha roto el corazón más que sus novias— nos habló de su experiencia celebrando lo que no dudó en calificar como una “victoria inolvidable” de la Vinotinto: “Chamo, estoy lleno de orgullo. De verdad no podía dejar de llorar de la emoción durante el fin de semana con solo recordar que perdimos tres a cero y no siete a cero o quince a cero o algo así. De verdad estoy profundamente feliz y orgulloso del trabajo, del esfuerzo, del atletismo de nuestra selección. ¡Mira lo alto que ha llegado! ¡Solo tres goles contra Brasil que está en un gran momento! No, chamo, ¿cómo vamos a llorar de la tristeza? Ya haber conseguido que todos estuvieran en la misma ciudad a la hora de que comenzara el partido y, por si fuera poco, con una franela del mismo color es una hazaña gigante de por sí. ¡Esto es toda una victoria! Mis panas y yo nos volvimos locos de la emoción al ver ese partido, ¡botamos la casa por la ventana!” exclamó Arana, quien asegura que para el mundial de Catar tiene ganas de irle a alguna selección de Asia solo para joder a sus amigos.