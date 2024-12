Nicolás Maduro, único mandatario que ha utilizado la espada de Bolívar para explotarse los granos en la espalda, ordenó la excarcelación de 103 presos políticos con el fin de tener suficiente espacio para los nuevos 103 presos políticos que serán detenidos en los próximos días.

Así lo anunció en su más reciente rueda de prensa, donde asistieron los únicos tres pasantes de VTV que todavía no han cruzado por el Darién: “Ordené la liberación inmediata, rápida y eficaz de todos esos presos políticos, porque en Venezuela no existe ningún preso político, ¿verdac? Aquí nada más metemos presos a los fascistas, imperialistas, ambidiestristas seguidores de María Corina, que no voy a decir como se llaman porque después me dicen homofóbico, ¿ah? Porque Venezuela es un país libre, libre y libre, como el Niño Guerrero, el Tren de Aragua y la paloma de Jaua. Igual le pedí a esos 103 presos políticos, que no eran presos políticos, que dejaran las mazmorras acomodaditas y limpiecitas, porque seguro ahorita llegan otros 103 nuevos presos políticos, que no van a ser presos políticos, por accidente y nos empiezan a echar la culpa de nuevo, como si uno fuera responsable de andar cuidando derechos humanos ajenos, ¿verdac?”, explicó Maduro, mientras ordenaba la detención inmediata del ministro que le dijo que Santa no era real.