Aran One gana Orquídea de Diamante en la categoría mejor Aran One

El cantante de reggaetón venezolano más reproducido por los bots de views de Youtube, Aran One, se alzó con el máximo galardón en la categoría Mejor Aran One del Festival Internacional de La Orquídea. El magno evento volvió por todo lo bajo, para coronar lo mejor de la música venezolana en un formato de -144p.

One, quién se mostró enormemente efusivo al ganar un premio por ser el mejor Aran One, ofreció detalles en una rueda de prensa a la que solo asistieron periodistas de Venezolana de Televisión: “Primeramente me agradezco a mí, por ser uno de los mejores Aran One que hay en el país y luego a ustedes, de verdad este premio es lo mejor que Venezuela me puede haber dado después de todo el dinero que he ganado cantando en festivales del estado. Estoy orgulloso de poder ganar este premio en el que competí contra mi mismo, con mis mejores canciones, con mi mejor música, con mi mejor baile, carisma y dinero del erario público. Me dedico este premio a mi, porque Aran, solo hay One”, aseguró Aran mientras él mismo empezaba a hacer la ola para celebrar.