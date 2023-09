Bajones obligan a nevera venezolana a cruzar por El Darién

“Coño”, “apaga el aire” y “maldito Maduro”, son algunas de las frases más dichas por los venezolanos al escuchar como sus equipos eléctricos se apagan por culpa de la estatal eléctrica que garantiza luz solar de 6a.m a 6p.m, Corpoelec. Estos apagones diarios han obligado a la población a apagar sus equipos por precaución y ha causado que muchos miembros de la línea blanca venezolana hayan tenido que emigrar, como es el caso de Frigiluxmar Pérez, una nevera venezolana de 40 años que empacó sus maletas y decidió atravesar la Selva del Darién para buscar una mejor vida sin bajones eléctricos en Estados Unidos.

Frigiluxmar en su travesía hacia Estados Unidos

Frigiluxmar, una nevera de dos puertas que ha visto los horrores de almacenar un pasticho con mortadela, ofreció declaraciones a los medios de comunicación mientras se embarcaba desde Necoclí hacia El Darién: “Todo lo que estoy haciendo es para un mejor futuro para mí en gringolandia. Apenas llegue allá a Nueva York me voy a sacar mi primer protector cero kilómetros en cuotas y voy a explotar esas tarjetas en unas nuevas mangueras para que me sirva la máquina de hacer hielo y el dispensador de agua, papá. Además tengo una prima licuadora que me va a recibir en los niuyores, ella trabaja en un restaurante, es la que me va a dar estadía y un espacio en su regleta. Allá la competencia es dura porque las neveras de allá están conectadas por internet, pero uno le echa su bola pa’ salir adelante con humildad, uno se le mide a todo, al final lo único que quiero es trabajar. En Venezuela ya no hay vida, la única forma de sobrevivir allá es estar enchufado a una planta eléctrica o en su defecto ser la nevera de 14 puertas de Diosdado. En fin, te dejo que voy a seguir mi aventura, nos vemos allá en los ‘States’, mijo”, aseguró Pérez quién le prometió un pasaje al aire Split que vivía en su casa.