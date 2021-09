Para captar nuevos estudiantes UCV abre máster de Axie Infinity

En la actualidad, los juegos NFT son la principal fuente de ingresos de miles de venezolanos y la nueva competencia de los jefes que explotan a sus trabajadores por $20 al mes. Cada vez más personas renuncian a sus trabajos, a sus estudios y a sus seres queridos para criar “monstruos”; ante esta nueva realidad, el día de hoy la Universidad Central de Venezuela (UCV) anunció que abrirá un máster de Axie Infinity para captar nuevos estudiantes y hacerlos profesionales en el juego.

Cecilia García Arocha, rectora de la UCV, compartió algunas palabras sobre este nuevo máster que abrirá sus puertas en octubre de este año —es un decir, al salón donde se dictará le robaron la puerta en 2017—: “Este plan educativo durará de 12-24 meses, depende de qué tan rápido aprendan a manejar los muñequitos. Yo la verdad no entiendo nada de eso, pero si es lo que los pavos están haciendo, hay que enseñarles a usarlos mejor. Además, el tema de los estudios está complicado, la gente no viene a estudiar… ¿por qué será? Ahhh, sí, no hay garantías de que tu título te dé un empleo; ¡se me había olvidado! En fin, ojalá hagan este máster que lo preparamos con mucho amor para ustedes y sus bolsillos”, finalizó García, mientras procedía a inscribirse en el máster ella también.