Joven toma previsiones para el segundo apagón y hace compra nerviosa de pasaport

Luego del apagón general de 2019, cualquier parpadeo del suministro eléctrico dispara conductas irracionales en los venezolanos. Este fue el caso del joven Jorge Reyes, que por causa de los apagones que se han hecho sentir en todo el país durante el pasado fin de semana, procedió hoy a hacer compras nerviosas y le pagó a un gestor por un pasaporte nuevo, para tenerlo a mano “en caso de emergencia”, según sus propias palabras.

Luego de salir del ascensor donde estuvo encerrado durante horas por un apagón —que, según el ministro de Energía Eléctrica, fue ocasionado por un “ataque terrorista”, ojalá esto fuera un chiste— nuestro pasante subpagado pudo ir a la residencia de Reyes para conversar sobre su extraña compra de hoy. “Mi psicólogo dice que es estrés postraumático, ¿sabes? Yo pude sobrevivir a un apagón, ¿pero dos? ¡No papá, mi mamá no crió saco de boxeo para que me entren a golpes así! Esta mañana tempranito aproveché que hubo luz por diez minutos y compré un pasaporte, para tenerlo por si a las moscas. No sé ni de quién es, ni si me va a servir, tengo 5 años esperando que el Saime me procese el mío, pero de aquí yo me voy así me tenga que disfrazar como Hugo Carvajal para que no lo reconocieran”, finalizó Reyes, mientras llenaba su maleta de cosas importantes como un kilo de ají dulce porque afuera no se consigue.