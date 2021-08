Luego de perder su trabajo como maltratador número uno de su hija, fuentes periodísticas como la BBC y Meridiano aseguran que Jamie Spears, el papá de Britney Spears, estaría listo para firmar un contrato con el equipo francés Paris Saint-Germain, para retener al delantero del club, Kylian Mbappé, quien según rumores, tiene deseos de retirarse del equipo esta temporada.

Nasser Al-Khelaïfi, presidente del club parisino, dueño de una fortuna de 13.000 millones de euros y del signo zodiacal Escorpio, explicó la razón del fichaje de Jamie Spears: “Sabemos el arduo trabajo que el señor Spears hizo para retener en su casa a su hija por más de 13 años, evitando que hiciera cosas comunes como navegar por redes sociales. No, no queremos que nos malinterpreten, solo lo fichamos como asesor, para saber cómo hacer para retener a nuestro delantero Mbappé, no para maltratarlo psicológicamente. No voy a permitir que nada ni nadie me arruine el sueño de tener la mejor plantilla en todo el mundo, como dice el dicho venezolano —al parecer el jeque tiene amigos venezolanos— ‘el que tiene plata hace lo que quiere’, y aquí estoy yo haciendo lo que quiero”, finalizó Al-Khelaïfi, quien piensa usar las lágrimas como manipulación para no tener que subirle más el sueldo a Mbappé.