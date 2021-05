Tren de Aragua lanza billetera virtual para agilizar pagos de secuestros

La escasez de efectivo en Venezuela ha generado un boom de billeteras digitales, apps que permiten pagar de manera fácil y segura los 500 millones de bolívares que cuesta un desayuno hoy en día. Por esta razón, el Tren de Aragua develó esta mañana un innovador producto para su público víctima. Se trata de SendOBeta, una billetera digital que permitirá a familiares y amigos del secuestrado pagar su rescate rápidamente y en la moneda de su conveniencia.

Enrique “El Catire” y Manuela “La Negra”, Vicepresidente y Directora del Departamento de Finanzas de Tren de Aragua, respectivamente, fueron las mentes maestras detrás de ese desarrollo tecnológico y con quienes nuestro pasante conversó, luego de pasar unos 45 temblando —visiblemente— del miedo: “Bueno, el mío, SendOBeta es una cosa bien sencilla de usar, tú sabes. Nosotros agarramos a quien sea, es muy difícil saber de dónde viene la víctima así a primera vista, pues. ‘Tonces ocurre que secuestramos a alguien de Caracas que estaba pasando y la familia solo no tiene el monto necesario para soltarlo en Bolívares. Y la verdad es que los bolos tampoco sirven pa’ nada y puede que te sorprendas pero nosotros no tenemos eso de una ‘Zelle’. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Quedarnos sin esa platica? ¿Dejar de secuestrar? No, el mío, siempre hay que buscar una forma, una solución. Así que amenazamos a un bicho ahí que hace aplicaciones cartelúas pa’l celular y bueno, ahí salió SendOBeta, pa’ que pagues tu beta en un instante. Aceptamos dólares, euros, libras, yenes, pesos, toda vaina y la comisión es muy baja, así que todos salimos beneficiados. Puedes liberar a tu hijo o hija en un par de segundos, pero si te tardas sale plomazo”, concluyó la dupla antes de secuestrar a nuestro pasante, que luego fue liberado rápidamente después que les dijéramos que no nos interesaba pagar ni un centavo por su rescate.