Este joven contuvo su opinión sobre conflicto bélico que no entiende y sobrevivió

Lo que podría catalogarse como un evento inimaginable sucedió ayer en la ciudad de Caracas cuando el joven Alberto Fuenmayor, se negó a tomar posición sobre el conflicto árabe-israelí e igual sobrevivió para contarlo.

Fuenmayor, quien es experto en cualquier tema tras leer 5 minutos de Wikipedia, comentó sobre el suceso que asombró a propios y extraños: “La verdad es que no pasa nada si no opinas sobre algo de lo que no conoces bien y además no sabes si puedes ofender a alguien. Es asombroso, es que he pasado todo el día viendo las noticias, viendo lo que pasa en Israel y en Gaza, investigando sobre el Domo de Hierro y la guerra santa y la verdad es que no quiero opinar y no voy a hacerlo. Todo el mundo hablaba del tema y al principio pensé que de tanto aguantarme la opinión se me iban a salir las membranas del cerebro por las orejas, iba a quedar parapléjico o me volvería chavista, pero la verdad no me pasó nada malo más que quedar como alguien que no quiere dar su opinión. Debería hacerlo todo el mundo, como los gringos comunistas que opinan sobre Venezuela o Roger Waters”.