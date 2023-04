Ministerio Público contrata miles de madres para encontrar a El Aissami

En el marco de las investigaciones del Ministerio Público por corrupción en PDVSA, el Fiscal General del Gobierno de Maduro, Tarek William Saab, contrató a más de 100 madres para que utilizaran sus poderes especiales maternos en encontrar al ex ministro de petróleo Tareck El Aissami, del que no se tiene información desde su dimisión sumamente profesional a través de un tuit.

El Fiscal General, quien está al mando del poder judicial venezolano y el poder de las sentadillas tonificadoras de glúteos, explicó esta nueva estrategia: “Sí en algo son buenas las mamás es en decir ‘a que voy yo y lo encuentro’ y encontrar esa cosa que estaba más perdida que los dólares de CADIVI, por ello hemos dotado a la policía anticorrupción de un centenar de mamás equipadas con sus cholas de reglamento para encontrar el exministro de petróleo, mi tocayo, que no les voy a decir si era corrupto o no, pero capaz estar solicitado por 10 millones de dólares en Estados Unidos les de una pista. No hay forma de que falle mi plan, además, ni los perros sabuesos son tan precisos como las mamás y no te hacen arepitas redonditas como me gustan a mi, full de pollo, carne, atún y batido de proteínas”, concluyó William Saab antes de leer un poema dedicado a sí mismo mientras posaba sin franela.