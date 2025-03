Capriles asegura que el entorno de Maduro lo tiene engañado

El político y único streamer de periscope, Henrique Capriles, dió una nueva perspectiva a los venezolanos sobre Nicolás Maduro, asegurando que no es malo ni es el verdadero responsable de su mal gobierno, sino su entorno que lo manipula para que robe, censure y baile salsa mientras ordena tirotear gente.



Luego de desmentir que masajear los juanetes de Maduro es complicado, Capriles aseguró: “Nosotros aquí hablamos claro y raspado, no podemos combatir el gobierno de mi comandante Maduro sin antes identificar al verdadero enemigo: sus compañeritos mala influencia, ellos son los que tienen a mi presidente engañado para mantener su guachafita con los dólares del petróleo. A mi no me van a venir con el cuento de que mi presidente obrero fue el que impuso la ley de precios justos que generó la escasez, o que robó a la gente con el Petro y la basura esa de los lingoticos del Banco Central, es más, aquí nadie ha robado nada, lo que pasa es que las sanciones criminales tienen ahogado al país y por eso solo alcanza para los camaros y camionetas toyota último modelo de los honestos empresarios cercanos al gobierno, no porque Maduro se lo robe”, concluyó Capriles mientras terminaba de pulirle las crocs de Ben 10 a Maduro.