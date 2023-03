¡Increíble! Pelotero venezolano logra correr las bases arrastrando una cadena de oro de 10 kilos

Ronald Acuña, pelotero de la selección venezolana de béisbol, mejor conocido como ‘El Abusador’, ha sido objeto de críticas por su pobre desempeño en el madero en lo que va del Clásico Mundial de Béisbol. Sin embargo, el venezolano de los Bravos de Atlanta sigue marcando hitos en su carrera, esta vez al correr las bases luciendo una cadena de oro de más de 10 kilos, rompiendo así, el récord de beisbolistas conocidos como Pastor López o Anuel.

“Bueno, primero que nada, quiero agradecerle a mi papá antes de que me ofrezca coñazo, a mi mamá, a mi esposa, a mi amante, a mi hijo y a Dios por esta bendición de ser el único beisbolista con 10 kilos en el cuello. Y bueno, a los demás también por soportarla. En el béisbol uno tiene que correr con peso para demostrar de qué está hecho uno, una cubana que ni en el CDI la soportan papá. Gracias a esta cadena ya tengo el peso de un beisbolista venezolano promedio y seguramente el año que viene me fabrico una para llegar al peso de Miggy Cabrera. En fin, ganó Venezuela papá, pongan un dembow o algo para celebrar que no he empujado pero ni media carrera”, finalizó Acuña quién ya está pensando en cambiarse su apodo a ‘El Abusador Pero No Tan Literal’.