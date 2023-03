Biden intenta detener la crisis financiera recordando que lo material se recupera

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mandó un mensaje de tranquilidad junto a unas pastillas para la tensión a los norteamericanos al recalcar que a pesar de que haya quebrado el Silicon Valley Bank, uno de los más grandes del país, todo lo material se recupera y que lo que realmente importa fueron los momentos vividos.

Mientras uno de sus asistentes le engrapaba el pecho a la silla para que no se fuera volando, Biden se dirigió a la prensa: “Sus depósitos estarán ahí cuando los necesiten siempre y cuando no hayan desaparecido, como cuando yo me desaparecí porque dejaron la puerta de la Casa Blanca abierta. Los estadounidenses pueden tener confianza en que todo lo material se recupera y que camarón que se duerme ni que lo fajen chiquito. No se dejen llevar por mensajes alarmistas que aseguran que perdieron todos sus ahorros, porque el ahorro más importante siempre será el amor”, aseguró el hombre más poderoso del mundo antes de lanzar un beso a la cámara y fracturarse el pulgar porque sopló muy duro. Mientras tanto, la tensión se mantiene en la bolsa de valores de EE.UU, donde la única acción que ha subido tras la alocución del presidente fue la de Securezza, los pañales para adulto.