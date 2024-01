Por falta de presupuesto Divina Pastora este año vestirá ropa de Shein

El próximo domingo 14 de enero los feligreses acompañarán a la Divina Pastora, patrona coquette del estado Lara, en lo que será su visita número 166 a la Catedral de Barquisimeto. Sin embargo, a diferencia de años anteriores en donde lució espectaculares vestidos, en esta ocasión la falta de presupuesto la obligó a vestirse con ropita de Shein, accesorios de Traki y unos zapatos “willy pachanga” donados.

El padre Jesús Ramírez, director de la Pastoral de Comunicación de la Arquidiócesis de Barquisimeto, ofreció una rueda de prensa en la población de Santa Rosa para explicar esta medida: “Bueno, la verdad es que ya no hay recursos como los había antes, tenemos que ser más comedidos. Gracias a Dios logramos conseguir unos cupones de descuento en Shein que me consiguió una sobrina, y con eso creo que le compramos una ropa bien bonita para la ocasión, pero nada extravagante. Lamentablemente la gente del correo se robó las sandalias bien lindas que le habíamos conseguido a 3$, entonces nos tocó usar unos zapatos de graduación de un primo. Pero lo importante es que tiene sus estrenos para este año. Aprovecho la oportunidad para recordarles que ya no importa si trotan la procesión o la caminan descalzos, la virgen no va a estar cumpliendo milagros si no dan apoyos económicos en moneda extranjera, nada de Bolívares, porque es pecado. ¿Ustedes creen que las naranjas que dan durante el trayecto son grátis? Ya nadie regala nada, mis hijos de Dios”, finalizó Ramírez.