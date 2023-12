Joven deja de usar pantalones tubito y baja 4 tallas de zapato

Ricardo Camacaro, un caraqueño de 32 años y fashionista egresado de Chacaíto, dio un valiente paso esta semana y dejó de usar pantalones tubito, tras 11 largos años de poca circulación sanguínea en sus piernas en busca de perfeccionar la silueta de barquilla de helado. Esta heróica decisión le permitió darse cuenta de que no era talla 52 de zapatos, y que sus pies no eran naturalmente de color azul.

Camacaro, quien hasta entonces se quitaba los pantalones con una espátula, explicó un poco más sobre su experiencia: “Chamo, honestamente me daba vaina empezar a usar otro tipo de pantalones porque estoy acostumbrado a no sentir las piernas, pero esto me cambió la vida, tengo que comprar zapatos de mi talla porque al parecer mis pies de payaso no eran así por casualidad, sino por la hinchazón causada por los 2 mililitros de sangre mensuales que llegaban a ellos. Yo pensé que eso de agacharse a recoger algo sólo pasaba en las películas, pero resulta que sí es posible flexionar las rodillas. Lo único malo es que ya las bandidas no me hacen comentarios sobre mis pies enormes, aunque ver que ya no son de color azul y que puedo caminar durante más de 10 minutos sin gritar del dolor no tiene precio”, concluyó Ricardo quien se abrió un mundo de oportunidades y eso que todavía no ha descubierto los beneficios de ir rueda libre.