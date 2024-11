Vecinos del municipio Ezequiel Zamora, en el estado Monagas, reportaron una fuerte explosión —la cuadragésima tercera de la semana— en las instalaciones de Muscar en PDVSA. Por suerte, la estatal petrolera confirmó que esta vez el estallido no fue causado por ningún gasoducto, refinería o tupperware con pescado en el microondas, sino por un empleado que sufrió combustión espontánea.

Henrique Obreguero, presidente de la estatal de petróleo y venta de trajes de baño chinos, explicó ante los medios que el incidente fue un hecho aislado que no pone en riesgo a la compañía: «Quiero que quede totalmente claro que este señor hizo combustión espontánea porque le dio la gana. Nosotros en ningún momento lo obligamos ni se lo pedimos, ¿entendido? No sé si fue que almorzó pasta con caraotas o si mezcló ron con Glup, pero simplemente explotó en medio de la oficina y tuvimos que limpiar el desastre, mientras casi todos los trabajadores estaban ocupados con el incendio en Muscar. Quiero dejar claro que PDVSA es una empresa de gran reputación que actualmente está produciendo hasta tres potes de Mavesa de petróleo al mes, y en las últimas 24 horas hemos tenido apenas 17 explosiones. Pero no me vengan con esta para hacerlas 18, porque, repito, ¡esto no fue culpa nuestra! Así que, por favor, dejen de manchar el nombre de esta respetable empresa con su amarillismo y ataques mediáticos de la derecha fascista georgeharricista», explicó Obreguero, mientras anunciaba la nueva colección de bikinis 24/25 que pronto estará disponible en la página web de PDVSA.