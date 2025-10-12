Domingüire No. 341: Servando y Florentino

Estilo, moda y elegancia son tres virtudes que Servando y Florentino no poséen. Pero no importa, porque sus outfits inspirados en la indigencia siempre terminan eclipsados por algo mucho más valioso: su incomparable talento musical.

Por eso, esta semana la portada de la revista más exclusiva del baño de tu abuela, La Domingüire, está dedicada a este par de hermanos que durante años nos han conmovido con sus pegajosas canciones, que por algún motivo decidieron no tocar en su sesión de Free Cover.