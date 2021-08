Tercer cerdito que construyó su casa de ladrillos igual es allanado por la OLP

¿Alguna vez leíste la fábula de “Los Tres Cerditos”? Si la respuesta es sí, quizás recordarás como el tercer cerdito, sin duda el más inteligente y trabajador, se salvó del lobo feroz por construir una casa de ladrillos. Sin embargo sus previsiones no le sirvieron para salvarse de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), que este jueves irrumpió en su casa con el objetivo de asesinarlo y usarlo como parte del pernil que se entregará en diciembre. Por suerte, el cerdito logró escaparse.

Enviamos a nuestro pasante subpagado a conversar con el cerdito, que por alguna extraña razón sabe hablar como los humanos y maneja el español muy bien: “Yo estaba en mi casa tranquilo, viendo Animal Planet, cuando de repente suena un trancazo en la puerta y entra esta gente vestida de negro, con la cara tapada y con machetes. ‘¡Oscar Mayer!’ pensé mientras saltaba por la ventana, pero cuando vi que no era sábado, pensé que eran unos acompañantes sexuales muy atrevidos. De repente veo a esa gente persiguiéndome para matarme y yo corrí, corrí y corrí y ahora me encuentro aquí a salvo contigo”, fueron algunas palabras del cerdito que para pasar el susto se estaba fumando un cigarro. “Me gritaban cosas terribles, me decían cochino, me pedían que cooperara porque yo iba a ser parte de las bolsas de pernil que van a entregar este año, pero yo no me salvé del lobo feroz para terminar en la arepa de unos políticos venezolanos”, finalizó el cerdito, que finalmente tuvo que emigrar de granja para que no lo intervinieran otra vez.