Agencia de publicidad muda sus oficinas a Ramo Verde

Este jueves, la agencia de publicidad “Pagamos Más Del Sueldo Mínimo Digital Marketing 2.0” ubicada en Valencia, estado Carabobo, se sinceró con sus empleados y decidió mudar sus oficinas a las instalaciones de la cárcel de Ramo Verde, con el propósito de poder ofrecer a sus “trabajadores” un ambiente acorde con el trato de les dan.

El empresario, dueño de la agencia y esclavista moderno, José Martínez, compartió algunas palabras sobre la idea de mudar sus oficinas a la temida cárcel militar ubicada en Los Teques: “Me parece que es una buena idea ¿no? Esas mazmorras tienen un aire industrial-vintage-creepy-chic que hace que mis empleados estén a gusto. Desde que me los traje para Ramo Verde no los veo quejándose ni nada, debe ser porque se me olvidó quitarles la media que les puse en la boca; pero ojo, no es cualquier media, son marca Tommy Hilfiger, entonces deberían agradecer. Esta idea de llevar la oficina a Ramo Verde me permite no solo bajar los costos de alquiler, sino además poder invertir ese dinero en mejores ingresos para mí. Pero que conste, no lo hago solo por dinero, esta medida también va a mejorar la comunicación entre los trabajadores porque alquilé una celda donde estarán 15 personas, yo sé que en el contrato decía que era solo para 2, pero donde comen 2 comen 15, ¿no es así el dicho?, en fin, ellos deberían estar felices de esta decisión, porque al final yo pago más del sueldo mínimo. Y los tipos de la cárcel felices, ellos dicen que no les importa, que mientras más gente esté ahí, mejor para ellos”, finalizó Martínez, como si no viviera en un país en donde el sueldo mínimo son 3 dólares.