Gobierno reactiva Amuay usando cables auxiliares pegados a un Corsa

La refinería de Amuay, ubicada en el estado Falcón, es uno de los complejos más importantes del país, que ha estado paralizada por muchos incendios y explosiones, causadas por la negligencia y falta de mantenimiento. Dada la escasez de gasolina y crudo que atraviesa el país, hoy el gobierno de Venezuela logró reactivar la refinería usando el Corsa del 2000 de una de sus empleadas y unos cables auxiliares de proveniencia dudosa.

El hecho ocurrió esta tarde, luego de que los empleados de PDVSA fallaran en su centésimo quinto intento de reiniciar la refinería. María de la Concepción Bernardo, empleada de un año en el sitio y mente maestra detrás de la reactivación nos contó más sobre el desarrollo de la noticia: “Mi rey, aquí ya me están llamando la reina de la refinería y te digo, ese título me fa-sci-na. A ver, te cuento yo. Los ingenieros de acá andaban con que el sistema no agarraba, o los voltajes no daban o una cosa así. Yo, que soy bien así 4×4, guerrera, bendecida y echá pa lante, les dije, ‘vengan pa’ acá que tengo una idea’. Claro, mi Corsa fiel que sigue de pie y andando podría prenderlo. Ese ha rescatado a raimundo y todo el mundo de estos lares y no perdía nada intentándolo, si se dañaba algo eran los cables que no eran míos. Ramón José, un muchachito que acaba de empezar a trabajar aquí, me escuchó y le gustó la idea. Lo próximo que supe ya tenía unos cables auxiliares en la mano y conectamos ese carro. ¿Quién hubiera pensado? Bueno, yo sí. Esos tubos temblaron un poquito y nos asustamos, eso te lo digo clarito. Pero ahí prendió como por dos minutos. Más que suficiente si me preguntas a mí, porque tanto trabajar también cansa y tampoco esa es la nota, además que está haciendo mucho calor”, concluyó Bernardo, quien ahora espera que el gobierno la resuelva con una batería nueva porque el Corsa no le prendió más.