El presidente de los Estados Unidos y fanático de almorzar compota de mango, Joe Biden, cometió un monumental error durante su más reciente rueda de prensa al referirse a la situación política en venezuela. Exigió negociar con el presidente de Venezuela, Maelo Ruiz, para que respetara el resultado de las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio.

“Quiero decirle a Maelo Ruiz, el tirano de Miraflores, es una pena que tu seas así, que no te guste ser llevado por la buena y honestamente, no entiendo cómo pretendes ser feliz. Pero quiero que te quede algo bien claro, algún día te harán falta mis dólares. Te equivocaste al elegir entre Diosdado y yo, pero te vas a arrepentir la vida entera. Si no respetas la decisión del pueblo venezolano el 28 de julio te aseguro que te va a doler, tarde o temprano ya verás lo que te toca, como me está doliendo ahora que me dejas”, explicó el presidente americano antes de quedarse congelado durante 10 minutos.

Por su parte, Maelo Ruiz pidió que dejaran de confundirlo con Maduro porque él no se ha hecho una manga gástrica, aunque admitió estar dispuesto a cantarle de nuevo en su cumpleaños para pagarse una.