Paridad entre Euro y Dólar obliga a comerciantes venezolanos a recibir el Euro a $0,5

Por primera vez en 20 años, la tasa de cambio entre el euro, el dólar estadounidense y los dulces abrillantados alcanzaron la paridad, lo que significa que ahora valen lo mismo. Conscientes de la situación de la economía mundial, algunos comerciantes se han visto obligados a recibir el euro por la mitad de su valor.

Abunda el pánico entre los consumidores, sobre todo los que reciben remesas en la moneda europea que ahora es azotada por comerciantes como Jaime Olmos, dueño de un supermercado caraqueño: “No compadrito, yo no puedo andar recibiendo el euro a la tasa oficial, porque fíjate que yo tengo unos empleados que mantener, y si te recibo esos euros a un dólar entonces yo no le estoy ganando casi nada, osea, sí porque el producto ya da ganancia, pero aquí yo también estoy fungiendo de casa de cambio. Y por cierto, el dólar arrugado lo estoy recibiendo a $0,3 así que no se quejen que casi les regalo los productos”, sentenció Jaime quien tiene un primo en el exterior que le compra los euros a $5.