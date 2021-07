Cuba cumple 62 años a la espera del primer gringo comunista que quiera mudarse

Este domingo, millones de cubanos —y venezolanos por Twitter— salieron a protestar por la libertad de Cuba. Este acontecimiento despertó el rechazo de una parte de ciudadanos estadounidenses que aseguran que la isla centroamericana está “bloqueada por Estados Unidos”, la CIA y Tony Stark. Sin embargo, todos estos sucesos ocurren cuando se cumplen seis décadas de espera del primer gringo comunista que quiera residenciarse en Cuba.

“Los invitamos acá a Cuba así sea solo por una semana, nosotros ponemos la comida, que será la misma para desayuno, merienda, almuerzo y cena. Aquí en Cuba tenemos internet, es como el de Venezuela, pero este no se cae tanto y todas las páginas están limitadas, aunque Pornhub sí abre de vez en cuando. ¿Delivery? No existe, pero tenemos… no, no tenemos. Tampoco tenemos jabones porque sabemos que no les hace falta”, afirmó el ciudadano cubano, José Bermudez, visiblemente cansado de leer opiniones de gente que vive feliz en un lugar donde no existe el comunismo y hay agua las 24 horas del día.