Partido Comunista de Venezuela pide investigar a Nicolás Maduro por ser comunista

En una rueda de prensa en la que ninguno de los presentes conocía la palabra “desodorante”, el secretario del Partido Comunista de Venezuela –y único partido opositor del país–, Oscar Figuera, exigió este martes que Nicolás Maduro sea investigado por ser comunista.

“Nosotros insistimos en que no se puede ser tan comunista porque por eso estamos como estamos”, denunció Figuera mientras los periodistas presentes se tapaban la naríz. “Uno tiene que ser comunista de mentirita, por los votos más que todo y después para meter preso a los envidiosos que no apoyan tu gobierno autoritario. Pero cuando se es tan comunista como Nicolás Maduro, terminamos comiendo carne mechada de plátano. Se les había pasado un poco lo comunistas con todos esos dólares que estaban lavando, se la daban de emprendedores, pero con este caso de PDVSA se les sale el marxismo por los poros. Es imposible que el presidente no se dé cuenta que se están robando esa plata, pero igual mete preso a todo el mundo y se hace el que no sabía nada, ¡típico comunista! Ya de verdad están hediondos los conciertos de Paul Gillman y mira que uno es comunista, pero eso ya es cruzar la raya de la asquerosidad”, concluyó Figuera, mientras caía un periodista desmayado de tanto aguantar la respiración.