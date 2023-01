"Shakira debería superarlo", asegura chamo que stalkea a la ex desde el Instagram de su perro

El estreno de la Bizarrap Session con Shakira llenó las redes sociales de reacciones, con comentarios como “VAMOS REINAAA COMISTEEE” y “Maldita sea Shakira ya las mentirosas no quieren que las monte en el Twingo”. Sin embargo, tal vez el más impresionante fue el de Eduardo Pérez, un caraqueño de 32 años, que opinó que la cantante ya debería superar a su ex, a pesar de que él mismo stalkea diariamente a su ex desde el Instagram que le hizo a su mascota, luego de que esta lo bloqueara de sus redes sociales, Gmail y del portal web de Banesco.

Luego de vestir a nuestro pasante subpagado con unos mocasines ruñíos y hacerle unos pinchos en el pelo con moco de gorilla, logramos que Eduardo se sintiera en confianza y nos contará más acerca de su opinión: “Uy no, honestamente yo creo que Shakira lo debería superar y ya, que pase la página, ni que fuera para tanto. O sea, ajá el pana le montó cacho, metió a la mujer a la casa, destruyó una relación de 12 años con 2 hijos de por medio, y todo a pesar de que ella dejó su carrera a un lado por él y hasta empezó a hablar con acento español, pero ya está bueno, pues. Además, ¿cuántas canciones más va a sacar hablando de su ex? ¿quién se cree, Lasso? Por Dios, ella ahí toda resentida grabando sus cancioncitas y allá está Piqué, con su King’s League que la vemos fielmente 3 panas, un niño de 12 años y yo. Es que de verdad las mujeres son todas unas locas histéricas, como la ex mía, que me botó y que porque las yeguas cuentan como montar cacho. Loca, vale”, concluyó Pérez, mientras abría una cuenta en Habbo Hotel para intentar escribirle a su ex que lo perdone.