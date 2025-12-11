Chilenos le exigen a venezolano que vaya a sonreír a su país

Un grupo de Chilenos en la ciudad de Temuco increparon a un migrante venezolanos que sonreía, y le exigieron que se regresara a su país para que no dañara la tradicional depresión con su alegría caribeña.

Luego de amarrarlo a un poste y desnudarlo, el líder del grupo de chilenos, Gaspar Muñoz, exclamó “Sonreír es muy fome, ¿cachai?, aquí en Chile la alegría la apagamos al tiro, veneco culiao. Si quieren andar con caleta de alegría devuélvanse a su país caribeño, porque aquí en Chile no queremos que nadie sea feliz porque la felicidad trae descontrol y delincuencia. Para encajar acá tienen que callarse la boca, nunca mirarnos a los ojos y referirse a nosotros los chilenos como sus amos, o sino serán juzgados por pertenecer al Tren de Aragua, ¿cachai, weón?, bueno, me voy porque tengo que hacer mi tradicional empanada de fetos venezolanos“, aseguró Muñoz, quien luego se dió cuenta de que el joven en verdad no era venezolano sino un mapuche demasiado moreno para su gusto.