Señor sorprendido de que le regalaran un iPhone 16 y un viaje a los Roques a su esposa en el amigo secreto

Israel García, un caraqueño de 43 años, fue gratamente sorprendido con la noticia de que su esposa Gabriela de García recibiera un iPhone 16, un viaje a los Roques con su jefe y un litro de lubricante como regalo del amigo secreto de la oficina.

Mientras le armaba la maleta a su esposa, García compartía su emoción en un live de Instagram: “Mi Gabrielita trabajó muy duro este año y la sorprendieron con ese regalote, lástima que solo regalaron 2 pasajes, uno para ella y otro para su jefe, pero no importa yo me quedo aquí cuidando a los gatos. También le dieron el aifon (sic) ese que tanto quería y hasta unas flores, de verdad que en esa empresa saben valorar a los trabajadores, lástima que este año bajaron las ventas y van a tener que compartir una habitación doble, pero el año que viene yo creo que sí le dan la suite y le dejan llevarme de acompañante. Yo quería jugar con el teléfono nuevo a ver si me compro uno, pero como estas tecnologías nuevas son tan delicadas ella se pone nerviosa y me lo quita cada vez que lo agarro, supongo que tendré que ir a probarlo en la tienda” concluyó García quien piensa hacer el amor con todas y cada una de sus vecinas mientras su esposa está de viaje.