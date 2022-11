Pelotero olvida sus lentes de sol de colores y juega con casco de Daft Punk

Los asistentes del estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto se llevaron una grata sorpresa cuando Roberto Torrealba, jardinero de Los Pájaros Rojos y actual guante de oro de cocina, salió al terreno de juego sin sus icónicos lentes Oakley polarizados, sustituyéndolos por uno de los cascos de Daft Punk.

Torrealba, líder en remolcadas, empujadas y otros sinónimos de carrera que parecen chinazos, habló a la prensa deportiva sobre su cambio de look: “Chamo, si batear con estos pantalones pegaditos es difícil, imagínate con esta pepa de sol. Pero bueno, hoy se me olvidaron y tuve que resolver con lo primero que tuve a la mano, un casco de los robots esos de electrónica, ¿cómo es que se llaman? Mi pana, yo este casco no me lo vuelvo a quitar, porque es que esas curvas me dan una aerodinámica que combinada con la circunferencia de la barriguita nojoda, ni Black Panther, pues. Corrí tan duro que el otro tipo no vio ni cuando me ponchó, ¿qué tal? Una locura, papá. Con este caso sí ganamos el campeonato”, concluyó Torrealba tras finalizar el juego donde perdieron por 10 carreras.