Chavista que hace cosas de chavista se queja de que chavistas hagan cosas de chavista en su contra

La periodista chavista de VTV —valga la redundancia— Yolisbeth Coromoto invadió hoy un apartamento en Fuerte Tiuna, porque según sus propias palabras “no tenía dónde vivir y eso estaba solo, pues”. A pesar de seguir el ejemplo chavista, la medida no fue suficiente para ella, ya que los otros chavistas dueños del apartamento están buscando desalojarla por haber hecho cosas chavistas que pasaron el límite de los chavistas. El dueño del apartamento le sugirió que si va a invadir hogares, que lo haga, mientras no sean de chavistas.

“La gente me dice que soy una chavista pendeja porque trabajo con el gobierno y no tengo ni para un alquiler. ¿Qué culpa tengo yo de ser una chavista honrada?” aseguró Coromoto minutos después de invadir una vivienda, mientras sus vecinos chavistas la amenazaban con poner todos los días a Omar Acedo a todo volumen hasta que se fuera de ahí: “Yo aquí me quedo, de aquí no me mueve es nadie y si me quieren mover que me den una casa, preferiblemente ubicada en Las Mercedes o en el Este de Caracas porque ese peo del agua no me lo calo yo. Nojombre, chico; una toda una vida trabajándole a esta gente… ¿para que me vengan a pagar así? ¡No es posible! ¡Aquí los espero! El que tenga que venir, que venga, no pienso moverme”, finalizó Coromoto mientras destruía todo el apartamento antes de que se la llevaran dos funcionarios.