El encuentro entre Venezuela y Argentina resultó ser una duro batalla para Lionel Messi, capitán de la albiceleste y campeón del mundial de bolas criollas, quien terminó el partido con una ruptura fibrilar en su bíceps femoral derecho con fimosis afectada, tras tropezarse con una de las docenas de toninas que nadaron en el océano del estadio Monumental de Maturín la noche de este jueves.





El partido de waterpolo terminó en empate con un tanto para cada equipo, resultado que el director técnico argentino Lionel Scaloni consideró inaceptable debido a las condiciones de la piscina de juego: “¿Y qué querés que te diga? Esta lesión es un fuerte golpe para el vestuario, en especial para De Paul, que no podrá seguir pegado a Lio como si fueran siameses. La Conmebol no debió permitir que este partido se jugara por la seguridad de los jugadores. No es posible que después de semejante lluvia torrencial sólo salgan tres tipos a intentar barrer el agua mientras escuchan Olga Tañón, che. ¡Tenía más agua que Bolivia el campo! Ahora no podremos contar con el mejor jugador de la historia debido a la imprudencia de una tonina en el campo. Por lo menos debieron haberle dado unos trajes de baño a los jugadores, unos speedo para poder competir bien al más alto nivel. En cambio, lo que vimos fue un partido donde fácilmente pudimos haber convocado a Michael Phelps”, concluyó Scaloni ante los medios, mientras seguía buscando excusas para explicar el empate ante la remolacha mecánica.