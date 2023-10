Joven logra meter 39 toneladas de prendas en la cesta de la ropa sucia

El osmio ya no es el elemento más denso de la tabla periódica, puesto que el caraqueño Ismael Fernández de 23 años logró comprimir más de 39 toneladas de pantalones, franelas e interiores de Magallanes dentro de su cesta de la ropa sucia de 1 metro cúbico, creando un objeto de incluso más densidad que un patacón.

Mientras alquilaba una excavadora para meter otras 39 toneladas en la cesta, Ismael conversaba con nuestro pasante subpagado: “Yo sé que ya toca lavar, pero es que no tengo tiempo, entre el trabajo, los estudios y el Call of Duty es imposible, no es prioridad en este momento. Sin embargo ya debí romper algún record, no sé cómo lo logro pero en esa cesta hay más ropa que en un Traki y también huele a que tiene gente jugando pádel encima 24/7. Ya me estoy planificando para pasar todas las navidades lavando, voy a necesitar aproximadamente todo el jabón del país, así que vayan preparándose porque se viene escasez de jabón, suavizante, bicarbonato y limón, porque esos frenazos están ahí desde hace meses y no van a salir fácilmente”, aseguraba Fernández mientras la ropa tomaba vida, le agarraba una pierna y le rogaba acabar con su sufrimiento.