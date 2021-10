Universidad privada abre inscripción de materias a través de la Plataforma Patria

Este lunes comenzaron las clases en la mayoría de las universidades privadas y públicas del país. Por esta razón los estudiantes de la Universidad No Católica Andrés Ni Tan Bello (UCABN’T) aprovecharon para informar que la plataforma de su casa de estudio se la pasa más caída que dignidad de persona que no supera a su ex; por esto, han debido realizar las inscripciones de materias a través de la Plataforma Patria, que a pesar de que tampoco sirve, por lo menos no se cae tanto.

“Quedamos como 3 estudiantes en este país y la plataforma todavía colapsa. Está bien, yo entiendo que la cosa está difícil, que la inversión se ha reducido y todo eso, tampoco es que uno es un desgraciado; pero la verdad es que aumentan todos los meses los precios e igual pareciera que usan el mismo servidor que el Banco Bicentenario. Y de este lado estamos los 3 pelagatos que quedan estudiando en el país sufriendo” aseguró Sofía González, cursante del tercer semestre de Psicología. Mientras sufría un colapso nervioso al tratar de inscribir la materia Lo Que Calla Daniel Habif IV, agregó lo siguiente: “¿Hasta cuándo este martirio? No puedo quejarme mucho porque por lo menos la plataforma Patria funciona mejor que la de la universidad, pero me tumba a cada rato y dizque tengo el Bono Café + Cachito aprobado, y sin contarte todo lo que tuve que hacer para poder registrarme en esa página, ni siquiera el Bank Of America pues”, finalizó González mientras consideraba la opción de llorar en posición fetal hasta que la plataforma accediera a sus solicitudes.