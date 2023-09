Extraterrestre se queda varado en Caracas tras encontrar su nave sobre cuatro bloques

Lo que parecía ser una corta visita a la ciudad de Caracas se convirtió casi en un naufragio para Xandar Richard Gutiérrez, un ser de otra galaxia de madre venezolana y padre xenomorphiano que quedó varado tras encontrar su nave desvalijada en cuatro bloques sin motores de propulsión.

“Yo había escuchado muchas historias que este era un planeta peligroso, especialmente esta zona que conocemos en la galaxia como ‘el infierno’ o Venezuela, como le dicen los nativos, pero no creí que fuera tanto así”, aseguró Gutiérrez. “Todos me dijeron que si tenía que hacer una parada de emergencia en el Sistema Solar lo mejor que podía hacer era bajarme en Marte, pero no hice caso porque honestamente me daba curiosidad pasar por la Tierra para probar ese misterioso elixir intergaláctico que conocen como Cocuy, además de ver si era cierto eso que dicen de que en Venezuela están las playas y las mujeres mas hermosas de la galaxia. Lamentablemente, único lo que vi fue puro mar lleno de petróleo y la única mujer con la que hablé me hizo bajarle la aplicación del Banco de Venezuela para darle dinero virtual a cambio de que no me llevase detenido a un tal comando”, concluyó Gutierrez, mientras preguntaba en el terminal de la bandera cuándo salía el próximo autobús hasta Saturno.