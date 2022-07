Elon Musk retira su oferta por Twitter luego de que pene le diera los buenos días

El multimillonario sudafricano, Elon Musk, retiró la semana pasada su oferta de 43.000 millones de dólares y un Aveo dos puertas para comprar la red social Twitter. Luego de cientos de rumores en grupos de condominio, el empresario reveló las razones, siendo la principal el recibimiento de mensajes directos de “buenos días” por parte de un miembro masculino.

Elon hizo tiempo de sus 8 horas diarias de hacer memes sobre sí mismo para dar detalles sobre la decisión: “Yo pensaba que Twitter era una red seria, pero el señor @PENElope_69 me hizo cambiar de opinión. ¿Cómo es posible que alguien con foto de pene en su perfil le de los buenos días a cualquier persona? Ni en los peores momentos de Badoo se veía tal atrocidad. Y eso no es todo, porque por culpa del redactor de esta noticia, de pronto me dio ganas de comerme unos perros y se me ocurrió buscar ‘Plaza Venezuela’ en el buscador de la app, lo que ví en esos resultados no lo van a poder borrar ni 15 neuralinks juntos, tengo miedo”, sentenció el magnate mientras quemaba crack y se desnudaba para dar una imagen disruptiva y jovial de lo que es ser el hombre más adinerado del mundo.