Malandros y policías se pelean por quién tiene el derecho a extorsionar a ganador de concurso de Mr. Beast

El joven modelo, actor y gemelo perdido de Terry Crews, Jaime Hernández, lamentablemente se ha convertido en el blanco de una disputa entre bandas delictivas y funcionarios policiales, luego de ganar un concurso de Instagram organizado por el famoso youtuber Mr. Beast. El premio consistía en 10.000 dólares, una suma que despertó la codicia de policías, malandros y policías malandro por igual, quienes desde que se anunció el resultado del concurso están en conflicto para decidir finalmente quién podrá extorsionar al afortunado joven, que entre todas las malas noticias también descubrió que tiene 68 primos nuevos que necesitan de su ayuda económica.

Tras pedirle dinero para el pasaje de regreso, nuestro pasante subpagado tomó las declaraciones del ganador del concurso, quién explicó cómo su vida ha cambiado radicalmente desde que ganó el concurso. “Chamo, ya no puedo salir tranquilo a la calle, tengo que estar escondiéndome de los funcionarios y de cualquier tipo con gorra plana y pulserita de santero, que al final son lo mismo. Yo no sé por qué el señor Mister Bin tenía que poner esa vaina pública así como así, ahora todo el mundo me pide plata prestada dizque para emprender, que si monto un puesto de perros a $ 1 me compro un Ferrari, que si me compre unos NFT como si estuviéramos en el 2020. De paso también acabo de descubrir un poco de primos nuevos en Cagua que yo ni sabía que tenía pidiéndome que los ayude para el repuestico del Corsa. De pana que ya estoy harto de esta pesadilla, yo creo que lo que voy a hacer es agarrar esa plata, renovar el pasaporte, y perderme por allá en otro país bien lejos, como Lechería o algo así”, concluyó Hernández, mientras recibía un mensaje de texto de Mr. Beast disculpándose por gastarse el dinero del premio comiéndose un cachito y una malta en una panadería caraqueña.