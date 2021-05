"¿Tienes planes de emigrar?" pregunta gerente de Recursos Humanos con planes de emigrar

Este martes la gerente de Recursos Humanos de la agencia de Marketing Digital, PubliciDarks, Gladys —aún nadie en la oficina sabe su apellido— cumplió con la tarea de entrevistar a uno de los aspirantes. Sin embargo, se vio en la obligación de hacerle una pregunta que la incomodó por su nivel de hipocresía: “¿tienes planes de emigrar?”, teniendo un pasaje solo de ida para junio.

Nuestro pasante subpagado, quien es la única persona que va a la oficina en semana radical, conversó con la señorita Gladys tras el regreso de su quinta ida al kiosco que queda frente a su oficina: “Ay, a mi me da mucha pena hacerle esa pregunta a los muchachitos que quieren entrar a la empresa. Yo decidí irme del país hace rato pero por fin se me alinearon todos los planetas, el horóscopo y la llama violeta también dice que es buen momento en mi vida para hacer un cambio radical en mi vida como te me viene siendo. Tengo el pasaje a Chile para junio, en unas semanitas apenas. Pero los jóvenes de verdad que se mueren de la pena porque piensan que su respuesta va a impedir su ingreso. Como si hubiese alguien que no quisiera emigrar, por Dios. Siempre responden algo así como medio ambiguo, como ‘bueno, está en mis planes pero no tengo nada concreto’. Sudan frío, los muchachos. Y mira, la verdad es que no estamos buscando contratar alguien que se vaya pronto del país, no nos es beneficioso contratar a alguien por seis meses y ya. Uf, y menos ahorita en los meses de verano, que es cuando hay más trabajo”, afirmó Gladys, quien se excusó con nuestro pasante para ir a su torneo online de Solitario Spider.