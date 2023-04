Cientos de sacerdotes se cambian al budismo al enterarse que pueden besar niños en público

Esta semana, el líder religioso del budismo, el Dalai Lama, generó polémica a nivel mundial luego de besar a un infante en la boca. Este hecho hizo que cientos de sacerdotes en todo el mundo se dieran cuenta de que el budismo es su verdadera pasión y tomaran la decisión de cambiarse a la religión tibetana.

Nuestro pasante subpagado logró entrevistar al Ernesto Pedrola, un sacerdote que se volvió al budismo luego de la noticia del Dalai Lama: “Bueno a mí el budismo siempre me pareció una religión muy interesante, se visten más colorido y saben técnicas de Kung Fu. Todo esto de hablar del infierno y tener un hombre ensangrentado y crucificado gigante en la pared no le gusta mucho a los más pequeños de la casa. Los jóvenes de ahora están más metidos en eso del horóscopo y cosas así, que es como lo mismo que el budismo, pues. En fin, ese tal Dalai Lama se convirtió en mi inspiración porque se ve que los niños lo quieren mucho, y no es que yo quiera que los niños me quieran así, pero es que ya casi nadie quiere ser monaguillo porque hay muchos estigmas injustificados”, concluyó Pedrola, mientras le preguntaba a nuestro pasante subpagado si quisiera ir a un retiro espiritual en el pozo del cura.