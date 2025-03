Neymar advierte que se va a lesionar en Semana Santa también

El astro del fútbol y de tomar tequila del ombligo de desconocidas, Neymar Jr. se lesionó antes del cumpleaños de su hermana y no siguió jugando en el Campeonato Paulista, y aunque se espera una pronta recuperación el futbolista aseguró que volverá a lesionarse en Semana Santa, vacaciones escolares y los lunes bancarios que restan del año.

El traductor y dama de compañía del extremo brasilero, Miguel Pereira, aseguró: “Neymar en este momento está muy herido, no solo físicamente sino lesiones del alma que solo se pueden curar con rumba y movimiento de cadera 24/7, así que le pedimos a la prensa respetar su privacidad y no andar especulando con que es una excusa solo porque lo vieron jugando fuchi con el pene en una discoteca de Sao Paulo. Además, Ney me pidió comunicarles que estará lesionado todos los festivos del año y cualquiera que sea la fecha del Tomorrowland este 2025, es una extraña condición que hace que se le hinchen los ligamentos justo cuando hay festivales y es muy serio, así que les pedimos comprensión y los números de todas las garotas que conozcan”, concluyó mientras lo buscaba un autobús rumbero para ir a ver la delicada situación del deportista.