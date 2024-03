Las autoridades del Centro Nacional de Electrocumbia (CNE) han comunicado esta semana una extensa convocatoria de observadores internacionales, entre los que se cuentan la Unión Europea, un afiche de Fidel Castro y Oscarcito, con el propósito de presenciar de manera directa la desaparición de los jefes de campaña de María Corina Machado.

Según ha detallado el presidente del CNE, Elvis Amoroso, quien además pudo aprovechar su nombre para dedicarse a una carrera como salsero, los organismos invitados podrán participar en los comicios siempre y cuando cumplan con los requisitos y la normativa constitucional y legal establecida. “Aquí pueden venir y ver todas las desapariciones que quieran con total transparencia, pero eso sí, tienen que cumplir con la ley venezolana. Si no tienen carnet del PSUV, no pueden participar, empezando por ahí. Así lo establece la Gaceta Oficial número D3J3N D3 J0D3R, publicada ahora mismo. La segunda normativa que deben cumplir es que todos los observadores internacionales deben tener pasaporte venezolano vigente emitido por el SAIME, es decir, aquí no queremos extranjeros averiguadores. Si la Unión Europea quiere observar que envíen a Rafael Ramírez, eso cuenta como internacional porque viene de afuera, pero es venezolano, ¿sí ven?” afirmó Amoroso, mientras el gobierno también desaparecía a un chamo que le dio like a fotos viejas de María Corina en Instagram.