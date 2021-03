Alcaldesa de Bogotá exigirá visa a venezolanos para robar colombianos

En horas de la tarde de hoy, Claudia López, alcaldesa de Bogotá, anunció en una rueda de prensa que fue vista por 10 personas nada más, una nueva medida que deben cumplir los venezolanos extranjeros que migren a Bogotá: deberán obtener la visa R0B0G, una visa que los autoriza para robar a los colombianos y con la que espera regular fuertemente esta situación.

A continuación transcribimos las ideas más destacadas de la alocución de la alcaldesa bogotana, que podemos ofrecerles gracias a que obligamos a nuestro pasante a escuchar la rueda de prensa 53 veces: “Los colombianos también necesitamos garantías, ¿usted qué cree? Mientras yo siga como alcaldesa de esta ciudad aquí se hará lo que yo diga, pero respeto totalmente lo que venga del presidente. Pues tomando eso en cuenta me queda anunciarles a los colombianos con mucho orgullo que ahora le exigiré a todos los venezolanos de Bogotá una visa para robar. Así es, la R0B0G. Si alguno de esos migrantes sucios tiene intenciones de robar a algún bogotano, tendrá que tener sus papeles en orden. Tendrá que cancelar el monto por la aplicación, pedir su cita online para la solicitud, consignar todos los recaudos y esperar 180 días a que se les apruebe la visa; si no no podrán robar. Espero darle con esto más calma a mi querida ciudad, sepan que en mi gestión he abogado y abogaré por la inclusión de todos ustedes siempre y cuando hayan nacido de este lado de una raya imaginaria”, concluyó López, antes de decir más comentarios xenofóbicos que nos negamos a incluir en esta nota.