Maduro recibe primer delivery de presos políticos

Este lunes por la noche arribaron dos vuelos de Conviasa provenientes de los Estados Unidos al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. Los cuales representan la primera entrega express de un combo meal de presos políticos enviado por Donald Trump a su compadre y homólogo, Nicolás Maduro.



Este delivery fue recibido por Nicolás Maduro, líder del chavismo y el único ser humano vivo con más grasas trans que un combo de McDonald’s, quien festejó ante los medios de VTV y algunos periodistas que no eran más que unos primos suyos: “Muchachos y muchachas, bienvenidos a la Patria grande de Chávez, ¡quiero que sepan que no importa en qué país del mundo se encuentren, Venezuela siempre los va a recibir con el hospedaje cinco estrellas de El Helicoide! ¿Verdac? Aquí los esperamos con arepitas de masa de maíz pilado, el mejor ron Dragón del mundo y unos bates con clavos para que nos den la clave del Chase de una vez. Quiero agradecerle al presidente Donaltron (sic) por este regalito tan especial lleno de nuevos presos políticos, ¿ah? Le daría propina al piloto por entregarlos todavía calientitos, pero tengo el Zelle bloqueado por las sanciones. Igual me alegra esta relación tan positiva. No como el viejo decrépito de Biden. ¡Tanto que le pedí gente para torturas y solo me mandó a Alex Saab!”, explicó Maduro, mientras le ponía una camisa a los deportados que decía “fui de visita para los Estados Unidos y lo único que tuve fue una deportación”.