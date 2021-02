«Menos mal expulsaron a los inmigrantes ilegales» dice señor que acaba de pasar la frontera por trocha

Hace pocos momentos, el señor Gilberto Guzmán salió del país por una trocha para huir de los problemas que implican vivir en Venezuela. A pesar de estar casi totalmente indocumentado —cree que le quedan días de vigencia a su certificado médico— Guzmán se alegró públicamente por la deportación de venezolanos en el exterior.

Gilberto Guzmán, también conocido cariñosamente por sus 5 exesposas como “un gran hijo de puta”, nos habló más acerca de su comentario, que dejó al resto de los caminantes incómodos: “Menos mal expulsaron a ese poco de inmigrantes ilegales de allá. La gente y que ‘ay, me voy como turista’ y se quedan 3 años más, tranquilazos, mi comadre hizo lo mismo. ¡Qué vivos que son! No, no, no. Por eso es que estamos como estamos, esa es la viveza criolla que no nos deja progresar. Esa gente es la que tiene rayado al genticilio. Me parece bien que los vayan a deportar, ¡y que no le den la vacuna tampoco! ¡No se la merecen! Son unos vividores, vale, unos sinvergüenza. Yo por lo menos sí tengo papeles, la mayoría de ellos vencidos, creo que casi todos o todos, pero bueno, no serán documentos colombianos pero por lo menos no estoy mintiéndole a los buenos empleados de migración”, concluyó Guzmán, quien asegura que no tiene apuro por conseguir empleo por que puede quedarse “todo el tiempo que quiera” en la casa de un sobrino tercero que vive en Bogotá.