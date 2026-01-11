Domingüire No. 353: Beto Montenegro

Domingüire comienza el 2026 por todo lo alto; alto como vuela Beto Montenegro, el protagonista de esta edición y la prueba de que si su hijo es un fracasado no es por culpa del monte, mi señora. Pero eso no es todo: la revista dominical preferida de todos los perros para orinar también te trae la cuenta de todos los días que faltan para volver a agarrar vacaciones, un test para saber si debiste guardar ese aguinaldo para comprar pañales, una lista de rutinas de gimnasio diseñadas especialmente para aquellos que no quieren ir al gimnasio y mucho más —bueno, no mucho; en verdad solo como tres artículos más. ¿Qué estás esperando? ¡Sigue los consejos del proctólogo y lávate bien ese culito, que eso es lo que te va a costar hoy tu Domingüire!