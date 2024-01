Venezuela encabeza la lista de los derrames de petróleo más hermosos del mundo

El único gordo vestido de rojo que cuando regala cosas no lo hace con el erario público, Papá Noel, nuevamente se tomó el tiempo de explicarle al pequeño Leonardo Carrillo de 15 años que no le puede regalar un pasaporte europeo debido a las regulaciones internacionales y no porque sea un “maldito traga hallacas egoísta envidioso”, como lo llamó el joven en su décima cuarta carta de Navidad.