Familia celebra el cumpleaños de arroz que sobró hace 365 almuerzos atrás

Hay pocas cosas tan desagradables como comer arroz viejo. Con suerte puede convertirse en un arroz chino; pero la mayoría de las veces, termina en un tupper al fondo de la nevera, esperando que alguien se lo coma de acompañante o sirviendo de caldo de cultivo a civilizaciones de hongos y otros organismos. Pero nada de esto impidió que la familia Abreu celebrara hoy el primer cumpleaños de un pote con arroz guardado desde diciembre del 2019.

El arroz aprovechó que todos los miembros de la familia Abreu estaban presentes para dar un emotivo discurso de cumpleaños: “Un año humano son 75 años de arroz, así que me pareció un poco feo que lo celebraran tan lejos para mí; pero es entendible, son humanos, y nada ni nadie me va a robar mi alegría monocotiledónea. Y bueno, mira, que me hagan esta celebración no pasa desapercibido, es lo mínimo que pueden hacer después de todo el maltrato que sufrí. Mira, me pasaron de estante a estante, terminé al fondo, después pusieron no sé cuánto otros potes encima de mí. Una vez me sacaron, y me emocioné. Pero ahí mismo me olieron, me taparon y me volvieron a meter a la nevera. Me sentí traicionado y dolido. Un sentimiento parecido a cuando ves al mesonero con una comida y piensas que es la tuya pero el muchacho sigue de largo. Algo así. Pero bueno, mejor que nada. Espero seguir vivo pa’l año que viene, ahora es que hay arroz pa’ rato”, concluyó el arroz, quien luego de que la cantaran las mañanitas y la versión extendida de la canción de cumpleaños, fue nuevamente guardada, esta vez en el congelador por su mal olor.