“¿Qué tal?” pregunta barbero como si no supiera la cagada que hizo

Una cosa es hacerse la vista gorda y otra hacerse la vista obesa mórbida, y es que un barbero conocido como José Márquez, se atrevió a preguntarle a un cliente qué tal le había quedado el corte tras dejarlo como un personaje de la película Trolls con inicios de alopecia.

Mientras llamaba al amolador para intentar afilar las tijeras, la víctima identificada como Manuel Chirinos denunciaba el hecho: “¿Qué hice yo para merecer esto?, ni siquiera pedí un corte muy complejo, no soy exigente, pero este bicho ni cuando votó por Chávez la cagó tanto. Parece que mi pelo estuvo preso 3 años en un calabozo de la DGCIM, yo creo que puedo denunciar a mi barbero en la Corte Penal Internacional y me aceptan el caso, porque esto no es un corte de pelo sino una clara violación a los derechos humanos y seguro también a algunas leyes de la física. Y de paso le pedí que no me echara gelatina y casi que me vacía una gandola de gel encima. Lo que sucedió hoy es una tragedia que no se debe repetir, espero que mi historia sirva de ejemplo para que ningún pseudo barbero vuelva a alzar sus tijeras para el mal” concluyó el joven mientras un amigo con un esmeril intentaba arreglar su peinado.